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Раскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкой

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Днепр, Воскресенье 30 января 2022 21:01
Раскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкой Коллаж РБК-Украина: мошенники придумали новую схему обмана украинцев
Автор: Роман Мирончук

Жительница Днепра столкнулась с новой мошеннической схемой, которая связана с OLX-доставкой. Аферисты сначала пишут в личные сообщения на сайте. Они якобы хотят купить товар, но для дальнейшей беседы приглашают в мессенджер.

Об этом инциденте рассказала потерпевшая в Facebook-группе "Черный список магазинов и товаров Днепра".

"Аферисты в OLX. Якобы хотят купить у вас товар с помощью OLX доставки. Чат переводят в месенджер и там кидают ссылку на фейковый сайт, где вы якобы должны будете получить деньги за товар. Вы вводите информацию и данные о себе, а далее с вашей карты снимают все деньги", - написала она.

Девушка также опубликовала скриншоты переписки с мошенниками.

Раскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкойРаскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкойРаскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкой

Скриншоты переписки

Отметим, специалисты по безопасности не раз призывали украинцев не переходить по сомнительным ссылкам на OLX или других площадках, и тем более не стоит вводить там данные своих банковских карт.

Напомним, аферисты из РФ раскручивают в соцсетях новую схему с Монобанком. При этом мошенники используют для привлечения внимания фотографию одного из соучредителей финучреждения Олега Гороховского.

Мы также писали о том, что мошенники раздают деньги от магазинов EVA, который специализируется на продаже косметики и бытовой химии.

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