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В Україні вперше за 20 років хочуть змінити правила гарантійного ремонту техніки

Автор: Роман Мирончук

Міністерство економіки представило новий проєкт, який націлений на те щоб змінити порядок гарантійного ремонту побутових товарів і техніки. Цікаво, що правила ремонту не змінювалися в країні вже 20 років.

Даний проєкт опублікований на сайті Мінекономіки.

Нові правила ремонту

Виробники зобов'язані виконувати безкоштовно гарантійний ремонт товару, якщо є договір про його гарантійне обслуговування.

Якщо під час монтажу продавець помітив проблеми, які неможливо усунути на місці, то покупець має право вимагати наступне:

  • замінити товар на такий же або аналогічний, який є у продажу у продавця;
  • відправити товар на ремонт;
  • повернути гроші за товар.

Якщо після діагностики з'ясувалося, що несправності товару немає або вона є по вині продавця, то покупцеві повинні видати відповідний документ, який може бути в письмовій або електронній формі.

У разі, якщо покупець не згоден з таким рішенням, то він може зажадати провести експертизу товару.

Будь-яка діагностика товару, гарантійний ремонт і заміна для покупця буде безкоштовною.

Гарантійний термін і ремонт

Гарантійний термін на товар починає діяти з дня його передачі покупцеві.

Термін виконання гарантійного ремонту становить 14 днів з дати покупки, або за домовленістю сторін в інший термін.

Якщо буде доведено, що покупець винен в поломці товару, то продавець має право відмовити йому в безкоштовному ремонті.

Компенсація

Якщо гарантійний ремонт буде затримуватися, то покупець повинен отримувати компенсацію, яка становить 1% від вартості товару за кожен день затримки.

Нагадаємо, в Держпродспоживслужбі розповіли, що в Україні покупці можуть вимагати гроші за неякісний товар навіть після закінчення гарантійного терміну.

Ми також писали про те, що розкрито нову шахрайську схему з OLX-доставкою.

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