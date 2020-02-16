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Решил воспитать: в Киеве водитель маршрутки устроил жесткую потасовку (видео)

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 09:55
Решил воспитать: в Киеве водитель маршрутки устроил жесткую потасовку (видео)
Водители маршруток устроили драку в Киеве - подробности и видео

Маршрутчики устроили кулачный бой на глазах у всех

В Киеве водитель маршрутки под номером 212 устроил дебош на глазах у пассажиров, когда его "подрезал" водитель другого авто. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Маршрутчика, с людьми в середине, на дороге "подрезал" водитель белого бусика #Mercedes. Ну, маршрутчик не растерялся, догнал и начал воспитывать. Тогда оба остановились и устроили кулачный бой", - написано в сообщении.

Водители маршруток устроили драку в Киеве - подробности и видео

Подписчикам данная ситуация показалась смешной, они отметили, что подобные ситуации происходят не первый раз, а потому удивляться нечему:

  • Вот это поворот!
  • Это за дополнительную плату или входило в стоимость проезда?
  • Лицензии на перевозку выдает Виталька? По каким, интересно, критериям определяют перевозчика? Бокс?
  • А кто победил?
  • Остановите землю...
  • Сражаются как львы.
  • Как тебе такое, Илон Маск?
  • На маршрутке должна быть табличка: "Можно заходить с попкорном".

Решил воспитать: в Киеве водитель маршрутки устроил жесткую потасовку (видео)

Водители маршруток устроили драку в Киеве - подробности и видео

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