Новые штрафы для водителей: как будут наказывать нарушителей ПДД

Штрафы для водителей в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Водителей будут наказывать за нарушение ПДД очень сурово

В Украине приготовили неприятный сюрприз для украинских водителей. В 2020 году штрафы за некоторые нарушения поднимутся в несколько раз. Повышение штрафов инициировали в МВД, так как тотальное несоблюдение правил дорожного движения является главной причиной огромного количества аварий и смертей на дорогах Украины.

Ранее штрафы за серьезные нарушения правил дорожного движения колебались в пределах 250 -500 гривен и такие небольшие суммы не оказывали серьезного влияния на водителей. В 2020 году МВД планирует увеличить штрафы за такие нарушения:

Превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/в час – 3400 гривен (было 510 гривен)

Оставление место ДТП – 3400 гривен (было 255 гривен) + предусмотреть возможность лишения прав на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев

Управление автомобилем лицом, которое не имеет на это права – 10 200 гривен (было 510 гривен)

За автомобиль с нарушением таможенных правил – от 85 до 170 тысяч гривен. За использование авто на евробляхах в коммерческих целях – штраф 34 тысячи гривен.

За перевозку детей без автокресел – первый штраф 510 гривен, за повторное нарушение на протяжении одного года – 850 гривен.

Дополнительно хотят снизить порог превышения скорости, с которого наступит административная ответственность – до 10 км (Сейчас это 20 км).

Вождение автомобиля в нетрезвом виде – 10 200 гривен и лишение прав на год. Повторный штраф в течение 5 лет – 40 200 гривен и лишение прав на 10 лет.

Кроме того, на дорогах Украины в 2020 году должна заработать система фото и видео-фиксации превышения скорости.

Нарушение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров, а также создание помех водителям таких авто – штраф от 340 до 510 гривен.