Новые штрафы для водителей: как будут наказывать нарушителей ПДД

Водителей будут наказывать за нарушение ПДД очень сурово
В Украине приготовили неприятный сюрприз для украинских водителей. В 2020 году штрафы за некоторые нарушения поднимутся в несколько раз. Повышение штрафов инициировали в МВД, так как тотальное несоблюдение правил дорожного движения является главной причиной огромного количества аварий и смертей на дорогах Украины.
Ранее штрафы за серьезные нарушения правил дорожного движения колебались в пределах 250 -500 гривен и такие небольшие суммы не оказывали серьезного влияния на водителей. В 2020 году МВД планирует увеличить штрафы за такие нарушения:
Дополнительно хотят снизить порог превышения скорости, с которого наступит административная ответственность – до 10 км (Сейчас это 20 км).
Вождение автомобиля в нетрезвом виде – 10 200 гривен и лишение прав на год. Повторный штраф в течение 5 лет – 40 200 гривен и лишение прав на 10 лет.
Кроме того, на дорогах Украины в 2020 году должна заработать система фото и видео-фиксации превышения скорости.
Нарушение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров, а также создание помех водителям таких авто – штраф от 340 до 510 гривен.