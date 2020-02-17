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В Україні водіям будуть доплачувати за акуратне водіння

STYLERЖиття    17.02.2020 - 20:23
В Україні водіям будуть доплачувати за акуратне водіння
В Україні за акуратне водіння будуть доплачувати (фото: РБК-Україна)

Українською водіям будуть доплачувати за акуратну їзду

В Україні з'явився новий сервіс від Міністерства інфраструктури, завдяки якому водії зможуть економити гроші на страховці. Сервіс "Безпечне водіння" оцінює водія і, якщо він безпечно їздить, повертає 18% від суми страхування.

Варто зазначити, що даний сервіс був запущений ще в січні 2020 року. З цього часу їм скористалися понад 10 тисяч осіб. Про критерії оцінки безпечного входження не повідомляється, але рейтинг учасники програми водії зможуть отримати після 10 поїздок.

За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, знижка формується неодноразово і постійно змінюється в залежності від стилю водіння. Про це Криклій написав на своїй сторінці в Facebook.

Стартап також розробив віджет для міст. Він дозволяє водіям, які направляються в інше місто, враховувати всі чинники і бути більш уважними у новій місцевості.

Зараз програма працює для iOS платформи, також розробники планують запуск для Android. Найближчим часом в додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • А ось це - дуже крута ідея, і це дійсно може мотивувати. Зареєструвалася.
  • Міністр... піарить комерційний проект??? А чим обґрунтована комісія в 10% при оплаті штрафу??? Стартап? Чому під егідою держави не реалізований подібний сервіс???
  • Ідея дуже крута. Тільки я б пішов далі. Приміром за гарне водіння, знижку на паливо (можна домовитися про колаборації). Паркування на паркінгах міст мільйонників. І всього-всього. Ех... я б розгулявся з брендами на повну. Стану міністром або заступником, обов'язково втілю цю ідею. У мене ще з камерами є купа ідей.

В Україні водіям будуть доплачувати за акуратне водіння

В Україні водіям будуть доплачувати за акуратне водіння

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що українським водіям приготували нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. В цьому році штрафи за деякі порушення піднімуться в кілька разів.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні хочуть зробити безкоштовним розмитнення авто для деякої категорії громадян.

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