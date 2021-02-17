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В Украине упростили процедуру покупки авто и замены прав

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 17:02
В Украине упростили процедуру покупки авто и замены прав В Украине меняют процедуру покупки нового авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине упрощают процедуру покупки новых легковых и грузовых автомобилей, а также расширяют возможность заказа замены и восстановления водительских удостоверений.

Об этом 17 февраля сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.

По словам чиновника, инициативу МВД по упрощению процедуры приобретения транспортного средства уже поддержал Кабмин.

Речь идет о внесении изменений в постановление КМУ "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов "(Уполномочивание дилеров (автосалонов) на первичную регистрацию транспортных средств).

"Теперь зарегистрировать такси, грузовик и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения СЦ МВД", - рассказал он.

Аваков назвал новшество "очередным шагом к созданию современного государственного сервиса МВД".

В Главном Сервисном Центре МВД опубликовали видео с пошаговой инструкцией:

Видео: В Украине упростили процедуру покупки новых транспортных средств

Также он проинформировал о поддержке правительством другой совместной инициативы МВД и министерства цифровой трансформации - о возможности заказа замены удостоверения водителя как в электронном кабинете водителя на сайте hsc.gov.ua, так и в мобильном приложении "Дія".

"Онлайн заявка - онлайн оплата - один визит в СЦ", - рассказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые штрафы, и теперь водителей будут наказывать строже.

Напомним также, что в Украине водителям фур и автобусов придумали новые штрафы.

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