Водителей теперь будут наказывать строже: в Украине ввели новые штрафы

Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Теперь минимальный штраф составит 17 тысяч гривен, и водитель лишится прав минимум на один год.

Законопроект №2695 был принят в первом чтении еще в июле 2020 года, а 16 февраля 2021 года депутаты проголосовали за этот проект закона и во втором чтении.

Новые штрафы для водителей, пешеходов и велосипедистов

За самые распространенные нарушения ПДД (не пристегнутый ремень, нарушение при обгоне) – 510 гривен.

За бегство с места ДТП – 3 400 гривен

За превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км – 3400 гривен, за превышение от 20 до 50 км/ч – 340 гривен.

Не пропуск машин экстренной службы – 680 гривен

Создание аварийной ситуации – 1 445 гривен

Нарушение, которое привело к ДТП – 850 гривен

Езда без прав – 425 гривен, прав у водителя нет совсем – 3 400 гривен, если водитель лишен прав – 20 400 гривен.

Переход дороги в неположенном месте – 225 гривен

Если велосипедист нарушил ПДД – 340 гривен

За пьяную езду на велосипеде – 680 гривен

Создание аварийной ситуации велосипедистом – 850 гривен

Новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Водитель за рулем в состоянии алкогольного опьянения – 17 000 гривен и лишение прав на один год

Повторное нарушение в течение года – 34 000 гривен и лишение прав на три года. Также может быть изъят автомобиль. В некоторых случаях – административный арест на 10 суток и лишение прав на три года с возмездным изъятием авто или без такового.

Третье нарушение – штраф в 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Или – административный арест на 15 суток, лишение прав на 10 лет и конфискация авто, которое находится в частной собственности нарушителя.

Совершение ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, которое привели к травмам средней тяжести – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением прав на срок от 3 до 5 лет.

Если ДТП привело к тяжелым травмам – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, лишение прав от 5 до 8 лет.

ДТП со смертельным исходом и виновник – нетрезвый водитель, то лишить свободы могут на срок от 5 до 10 лет, отберут права на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько, то будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет и лишением прав на срок от 7 до 10 лет.