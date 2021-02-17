В Україні спростили процедуру купівлі авто та заміни прав

В Україні спрощують процедуру купівлі нових легкових і вантажних автомобілів, а також розширюють можливість замовлення заміни та відновлення водійських посвідчень.

Про це 17 лютого повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter .

За словами чиновника, ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу вже підтримав Кабмін.

Мова йде про внесення змін до постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Уповноваження дилерів (автосалонів) на первинну реєстрацію транспортних засобів).

"Тепер зареєструвати таксі, вантажівки та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС", - розповів він.

Аваков назвав нововведення "черговим кроком до створення сучасного державного сервісу МВС".

У Головному Сервісному Центрі МВС опублікували відео з покроковою інструкцією:

Відео: В Україні спростили процедуру купівлі нових транспортних засобів

Також він поінформував про підтримку урядом іншої спільної ініціативи МВС і міністерства цифрової трансформації - про можливість замовлення заміни посвідчення водія як в електронному кабінеті водія на сайті hsc.gov.ua, так і в мобільному додатку "Дія".

"Онлайн заявка - онлайн оплата - один візит до СЦ", - розповів глава МВС.