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В Украине ухудшается погода: что делать при схождении селевого потока и снежной лавины

Автор: Роман Мирончук

С завтрашнего дня, 9 января, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах. В связи с чем в Киеве даже ограничат въезд грузовиков.

При этом спасатели рассказали, что делать в случае схождения селевого потока или снежной лавины.

Основная опасность селевых потоков и снежных лавин проявляется посредством непосредственного ударного воздействия на людей и на препятствия (сооружения, здания, системы жизнеобеспечения).

Схождение селевого потока

Первое, что нужно делать - это сохранять спокойствие. Необходимо избегать паники и при необходимости помогать инвалидам, детям, и пожилым людям.

Если вы услышали шум приближающегося потока, быстро поднимитесь со дна лощины вверх по стоку не менее, чем на 50-100 метров. Обычно те, кто застал селевой поток, не выживают.

Помните, что при движении селевого потока раскатываются камни большой массы на значительные расстояния.

Схождение снежной лавины

В такой ситуации тоже главное не поддаваться панике и оказывать помощь всем нуждающимся.

Услышав шум приближающейся снежной лавины, сразу же старайтесь спрятаться за скалу или дерево. Также нужно лечь на землю и защитить руками голову. Прижмите колени к животу, ориентируя свое тело за движением лавины и дышите через одежду.

Если вас сносит лавина:

  • делайте плавательные движения и держитесь, по возможности, на краю лавины, поскольку там скорость движения будет меньше;
  • постарайтесь создать пространство вокруг лица и грудной клетки, в случае остановки лавины - это поможет вашему дыханию;
  • если вы оказались внутри лавины, то не кричите, поскольку это бесполезно. Снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только заберут у вас силы, кислород и тепло;
  • не позволяйте себе заснуть;
  • помните, что вас ищут, но спасение может занять некоторое время.

Напомним, под Львовом на дереве обнаружили почти 80-летнюю мину.

Ранее в Киеве на озере девушка каталась на коньках и провалилась под лед.

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