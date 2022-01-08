В Украине ухудшается погода: что делать при схождении селевого потока и снежной лавины

Основная опасность селевых потоков и снежных лавин проявляется посредством непосредственного ударного воздействия на людей и на препятствия (сооружения, здания, системы жизнеобеспечения).

Схождение селевого потока

Первое, что нужно делать - это сохранять спокойствие. Необходимо избегать паники и при необходимости помогать инвалидам, детям, и пожилым людям.

Если вы услышали шум приближающегося потока, быстро поднимитесь со дна лощины вверх по стоку не менее, чем на 50-100 метров. Обычно те, кто застал селевой поток, не выживают.

Помните, что при движении селевого потока раскатываются камни большой массы на значительные расстояния.

Схождение снежной лавины

В такой ситуации тоже главное не поддаваться панике и оказывать помощь всем нуждающимся.

Услышав шум приближающейся снежной лавины, сразу же старайтесь спрятаться за скалу или дерево. Также нужно лечь на землю и защитить руками голову. Прижмите колени к животу, ориентируя свое тело за движением лавины и дышите через одежду.

Если вас сносит лавина: