Снегопады и гололед: украинцев предупредили об опасности

С 9 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах и скользкой дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра .

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед", - сообщают в ведомстве.

При этом уточняется, что ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем в Киевской областях ожидается значительный мокрый снег и его налипание.

"Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.