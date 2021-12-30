Под Львовом на дереве обнаружили почти 80-летнюю мину: "удивительная находка" (фото)

В селе Гримайловка Золочевского района Львовской области нашли мину времен Второй мировой войны, что просто висела на дереве.

Так, спасатели отметили, что опасную взрывчатку вероятно нашли неизвестные и повесили на дерево.

Однако, в ГСЧС отметили, что мина представляла опасность для местных жителей, поскольку она была в нескольких сотнях метров от жилых домов. Взрывотехники уже обезвредили мину.

"Удивительная находка. Неужели после почти 80 лет со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Эта мина не выросла на дереве, словно плод, и не висит там с начала войны. Его туда заботливо повесили неравнодушные граждане, которые считают, что при обнаружении взрывчатки, это - единственный правильный выход", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали украинцев в случае обнаружения опасной взрывчатки, сразу звонить на 101.

Во Львовской области на дереве нашли мину (facebook.com/MNS.GOV.UA)