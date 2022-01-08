В Украине ухудшается погода: что делать при схождении селевого потока и снежной лавины
С завтрашнего дня, 9 января, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах. В связи с чем в Киеве даже ограничат въезд грузовиков.
При этом спасатели рассказали, что делать в случае схождения селевого потока или снежной лавины.
Основная опасность селевых потоков и снежных лавин проявляется посредством непосредственного ударного воздействия на людей и на препятствия (сооружения, здания, системы жизнеобеспечения).
Схождение селевого потока
Первое, что нужно делать - это сохранять спокойствие. Необходимо избегать паники и при необходимости помогать инвалидам, детям, и пожилым людям.
Если вы услышали шум приближающегося потока, быстро поднимитесь со дна лощины вверх по стоку не менее, чем на 50-100 метров. Обычно те, кто застал селевой поток, не выживают.
Помните, что при движении селевого потока раскатываются камни большой массы на значительные расстояния.
Схождение снежной лавины
В такой ситуации тоже главное не поддаваться панике и оказывать помощь всем нуждающимся.
Услышав шум приближающейся снежной лавины, сразу же старайтесь спрятаться за скалу или дерево. Также нужно лечь на землю и защитить руками голову. Прижмите колени к животу, ориентируя свое тело за движением лавины и дышите через одежду.
Если вас сносит лавина:
- делайте плавательные движения и держитесь, по возможности, на краю лавины, поскольку там скорость движения будет меньше;
- постарайтесь создать пространство вокруг лица и грудной клетки, в случае остановки лавины - это поможет вашему дыханию;
- если вы оказались внутри лавины, то не кричите, поскольку это бесполезно. Снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только заберут у вас силы, кислород и тепло;
- не позволяйте себе заснуть;
- помните, что вас ищут, но спасение может занять некоторое время.
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