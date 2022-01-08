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В Україні погіршується погода: що робити при сходженні селевого потоку і снігової лавини

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Субота 08 січня 2022 21:44
В Україні погіршується погода: що робити при сходженні селевого потоку і снігової лавини Фото: снігова лавина (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

З завтрашнього дня, 9 січня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про снігопади. У зв'язку з чим у Києві навіть обмежать в'їзд вантажівок.

При цьому рятувальники розповіли, що робити в разі сходження селевого потоку або снігової лавини.

Основна небезпека селевих потоків і снігових лавин проявляється через безпосередньо ударний вплив на людей і на перешкоди (споруди, будівлі, системи життєзабезпечення).

Сходження селевого потоку

Перше, що потрібно робити - це зберігати спокій. Необхідно уникати паніки і при необхідності допомагати інвалідам, дітям, і літнім людям.

Якщо ви почули шум потоку, що наближається, швидко підніміться з дна лощини вгору по стоку не менше, ніж на 50-100 метрів. Зазвичай ті, хто застав селевий потік, не виживають.

Пам'ятайте, що при русі селевого потоку розкочуються камені великої маси на значні відстані.

Сходження снігової лавини

У такій ситуації теж головне не піддаватися паніці і надавати допомогу всім нужденним.

Почувши шум снігової лавини, відразу ж намагайтеся сховатися за скелю або дерево. Також потрібно лягти на землю і захистити руками голову. Притисніть коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихайте через одяг.

Якщо вас зносить лавина:

  • робіть плавальні рухи і тримайтеся, по можливості, на краю лавини, оскільки там швидкість руху буде менше;
  • постарайтеся створити простір навколо обличчя і грудної клітини, в разі зупинки лавини - це допоможе вашому диханню;
  • якщо ви опинилися всередині лавини, то не кричіть, оскільки це марно. Сніг повністю поглинає звуки, а крики і безглузді рухи тільки заберуть у вас сили, кисень і тепло;
  • не дозволяйте собі заснути;
  • пам'ятайте, що вас шукають, але порятунок може зайняти деякий час.

Нагадаємо, під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну.

Раніше в Києві на озері дівчина каталася на ковзанах і провалилася під лід.

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