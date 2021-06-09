В Украине цена черешни бьет рекорды: дороже, чем в Европе

В Украине уже в полном разгаре сезон черешни, но цены на нее бьют все рекорды.

Стоимость одного килограмма летних ягод сейчас "переплюнула" даже европейские ценники.

Цена черешни стартует от 120 до 200 гривен. Такая стоимость намного превышает прошлогоднюю.

Аграрии сообщают, что на ценообразование этого лакомства очень сильно повлияли дожди, которые царили в Украине. Они надеются, что со временем ситуация изменится.

Фермеры говорят, что если дождливая погода будет продолжаться, то этот урожай испортится. Кроме того, такая же участь может постигнуть абрикосы и сливы, которые также совершенно не любят дожди и влагу.

"Черешня находится на грани. Сами деревья чувствуют себя нормально, а вот плоды от избытка влаги растрескиваются, загнивают. Если говорить о сортах, которые сейчас созревают, в частности, сорт Валерий Чкалов, то это очень печальная картина. Очень сложно выбрать целые плоды. При такой погоде загнивание происходит в течение 5-10 часов. Среднепоздние и поздние сорта – картина лучше, но если дожди будут продолжаться, от избытка влаги будут трескаться. Сам потенциальный урожай в городе еще три недели назад был неплохой, а теперь, по факту, может быть хуже, чем в прошлом году", – рассказал директор Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимир Сенин "Главкому".