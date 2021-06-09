В Україні ціна черешні б'є рекорди: дорожче, ніж у Європі

В Україні вже в повному розпалі сезон черешні, але ціни на неї б'ють всі рекорди.

Вартість одного кілограма літніх ягід зараз "переплюнула" навіть європейські цінники.

Ціна черешні стартує від 120 до 200 гривень. Така вартість набагато перевищує торішню.

Аграрії повідомляють, що на ціноутворення цих ласощів дуже сильно вплинули дощі, які панували в Україні. Вони сподіваються, що з часом ситуація зміниться.

Фермери кажуть, що якщо дощова погода триватиме, то цей урожай зіпсується. Крім того, така ж доля може осягнути абрикоси і сливи, які також абсолютно не люблять дощі і вологу.

"Черешня знаходиться на межі. Самі дерева відчувають себе нормально, а ось плоди від надлишку вологи розтріскуються, загнивають. Якщо говорити про сорти, які зараз дозрівають, зокрема, сорт Валерій Чкалов, то це дуже сумна картина. Дуже складно вибрати цілі плоди. При такій погоді загнивання відбувається протягом 5-10 годин. Середньопізні та пізні сорти - картина краще, але якщо дощі триватимуть, від надлишку вологи будуть тріскатися. Сам потенційний урожай в місті ще три тижні тому був непоганий, а тепер, за фактом, може бути гірше, ніж минулого року", – розповів директор Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М. Сидоренко Володимир Сенін "Главкому".