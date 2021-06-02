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В Украине цены на черешню бьют все рекорды: берут 7 гривен "за попробовать"

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Среда 02 июня 2021 11:31
В Украине цены на черешню бьют все рекорды: берут 7 гривен "за попробовать" Фото: В Украине цена на черешню очень "кусается" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стартовал сезон черешни, но цена ягоды "кусается" и не всем она по карману. Например, в Одессе просят 500 гривен за килограмм сезонного лакомства.

Об этом сообщает Украинская служба информации.

Интересно, что на рынках приморского города берут 7 гривен, если человек хочет попробовать черешню.

При этом цены на клубнику – уже снижаются, килограмм можно купить за 50-60 гривен, и даже меньше.

В Украине цены на черешню бьют все рекорды: берут 7 гривен &quot;за попробовать&quot;В Одессе цена черешни стартует от 500 гривен за килограмм (фото: usionline.com)

Сколько стоит черешня на рынках столицы

На еженедельных ярмарках Киева за первую черешню просят от 150 до 200 грн. На рынках стоимость выше — 250 грн за килограмм. Сейчас ягоду везут из к нам из Турции и Узбекистана. Также появляется и украинская из Мелитополя.

Продавцы уверяют, что такие цены только в начале сезона. Уже со следующей неделе они должны постепенно уменьшаться, ведь поступят ягоды из южных регионов страны.

Как мы ранее писали, из-за неблагоприятных погодных условий нынешний клубничный сезон опоздал, да и цена на ягоду кусается.

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