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Цена клубники бьет рекорды: сколько стоит ягода

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Воскресенье 30 мая 2021 18:13
Цена клубники бьет рекорды: сколько стоит ягода Фото: В Украине клубника стоит очень дорого (pixabay)
Автор: Styler

Из-за неблагоприятных погодных условий нынешний клубничный сезон опоздал, да и цена на ягоду кусается. К примеру, на Закарпатье фермеры жалуются на проблемы с урожаем, а в столице стоимость клубники держится на высоком уровне и в конце мая.

Об этом сообщает Высокий Замок.

Так, цена на клубнику в прошлом году была 50 грн/кг.

Закарпатский фермер Владимир Мучичка рассказал, что клубника в этом году созревает медленно из-за постоянных дождей и отсутствия солнца.

"Влага - идеальные условия для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника замирает и не успевает созреть. В этом году клубника дорогая. Но можно понять фермеров, вложивших немалые деньги в выращивание. Подорожали евротара, агроволокно и даже пленка", - отмечает он.

По словам фермера, если до конца сезона на Закарпатье будет стабильная теплая и солнечная погода, цена на клубнику может упасть.

Но, судя по прогнозам синоптиков, тепла нам не стоит ждать и в начале июня. Так, Наталка Диденко, украинский синоптик, прогнозирует, что ближайшее потепление нам "светит" разве что 5-6 июня.

Тем временем, в Киеве цена на ягоду тоже кусается. В конце мая килограмм ягоды стоит около 75 гривен.

Как мы сообщали ранее, ранняя клубника может сильно навредить. Нутрициолог сказала, кому ее нельзя есть категорически.

Также мы писали, об интересных рецептах, в основу которых входит клубника.

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