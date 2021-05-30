Цена клубники бьет рекорды: сколько стоит ягода

Из-за неблагоприятных погодных условий нынешний клубничный сезон опоздал, да и цена на ягоду кусается. К примеру, на Закарпатье фермеры жалуются на проблемы с урожаем, а в столице стоимость клубники держится на высоком уровне и в конце мая.

Так, цена на клубнику в прошлом году была 50 грн/кг.

Закарпатский фермер Владимир Мучичка рассказал, что клубника в этом году созревает медленно из-за постоянных дождей и отсутствия солнца.

"Влага - идеальные условия для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника замирает и не успевает созреть. В этом году клубника дорогая. Но можно понять фермеров, вложивших немалые деньги в выращивание. Подорожали евротара, агроволокно и даже пленка", - отмечает он.

По словам фермера, если до конца сезона на Закарпатье будет стабильная теплая и солнечная погода, цена на клубнику может упасть.

Но, судя по прогнозам синоптиков, тепла нам не стоит ждать и в начале июня. Так, Наталка Диденко, украинский синоптик, прогнозирует, что ближайшее потепление нам "светит" разве что 5-6 июня.

Тем временем, в Киеве цена на ягоду тоже кусается. В конце мая килограмм ягоды стоит около 75 гривен.