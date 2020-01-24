В Украине у троих людей заподозрили китайский вирус: подробности

Китайский коронавирус заподозрили в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Украине у троих пациентов заподозрили коронавирус

Коронавирус из Китая был заподозрен у троих украинцев. Пациентов госпитализировали и тщательно обследовали на возможное инфицирование штаммом коронавируса 2019-nCoV, который распространился по миру из китайского города Ухань.

Об этом на брифинге Минздрава рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По словам чиновницы, 24 января было расследовано три случая подозрения на коронавирус. При этом у двоих пациентов болезнь не была выявлена, а еще один случай расследуется. Скалецкая добавила, что "каждый случай будет расследован и донесен до населения".

На данный момент известно, что опасный штамм коронавируса, вызывающий вирусную пневмонию, кроме КНР зафиксирован еще в восьми странах - Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, США, Японии, Тайване,

Непале.

Брифинґ Міністерства охорони здоров'я щодо китайського коронавірусу ТЕРМІНОВО: МОЗ зафіксувало три підозри на китайський короновірус в Україні. Опубліковано 4 КАНАЛ Пʼятниця, 24 січня 2020 р.

Китайский коронавирус заподозрили в Украине (видео: facebook.com/4newkyiv)

Стоит отметить, что в Китае уже отчитались о 36 пациентах, которых удалось излечить от смертельно опасного коронавируса. На данный момент известно о заражении 876 человек, не менее 26 из них умерло.

Главными симптомами коронавируса являются:

лихорадка (повышенная температура),

кашель,

утрудненное дыхание.

В группу риска этого штамма вируса входят пожилые люди, у которых есть тяжелые заболевания (болезни сердца, диабет, болезнь Паркинсона и так далее). Молодые люди и дети переносят болезнь гораздо легче.

Опасность болезни заключается в том, что вирус способен опускаться к нижним дыхательным путям, вызывая тяжелую вирусную пневмонию, с которой людям пожилого возраста труднее бороться, чем молодым.