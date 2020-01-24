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В Китае вылечили уже 36 человек от нового вируса

Новости » Медицина     24.01.2020 - 18:35
В Китае вылечили уже 36 человек от нового вируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за вируса уже умерли 26 человек

В Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Отметим, что лечили 56-летнюю женщину в городской больнице, где ее самочувствие постепенно улучшилось.

Сейчас за последние шесть дней после лечения у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Её дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.

Сейчас 36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц.

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 876 человек. Кроме того, из-за вируса уже умерли 26 человек.

Ранее сообщалось, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Как сообщало РБК-Украина, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.

Подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели, - Кузин В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус
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