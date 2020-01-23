Защищают ли медицинские маски от вируса: появился точный ответ

Вирус из Китая (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Коронавирус из Китая "вернул моду" на медицинские маски

Вирус из Китая стал причиной не только беспокойства, но и паники людей во всем мире. При этом одним из способов избежать заражения считается медицинская маска. Так ли надежен этот способ при эпидемии коронавирусов и не только - в материале Styler.

Напомним, что штамм китайского коронавируса 2019-nCoV из города Ухань был обнаружен более, чем у 640 людей, 18 из них - скончалось от осложнений.

Что думают вирусологи о масках

Вирусологи довольно скептически относятся к надежности медицинской маски против циркулирующих в воздухе вирусных инфекций. Но они способны защитить от возбудителей, которые передаются от грязных рук через рот и нос.

Отметим, что маски стали широко применять во время пандемии "испанского гриппа" в 1919 году, тогда болезнь унесла 50 миллионов жизней.

По мнению доктора Дэвида Кэррингтона из Лондонского университета, "обычные хирургические маски не защищают от вирусов или бактерий, которые переносятся воздухом". А большинство вирусов имеет именно такой путь заражения. При этом маска слишком свободно прилегает к лицу, не имеет воздушного фильтра. Глаза, через слизистую которых можно заразиться, остаются открытыми.

Тем не менее, они могут защитить от непосредственного заражения через чихание, кашель, а также путем рука-рот. Кроме того, маски нужно правильно носить, часто менять и безопасно утилизировать.

Медики напоминают, что элементарные правила гигиены гораздо эффективнее, чем ношение маски и при этом пренебрежение чистотой.

Снизить риск заражения любым респираторным вирусом помогут советы:

не касайтесь грязными руками лица;

тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд).

ведите здоровый образ жизни для сильного иммунитета.

Отметим, что жертвами коронавируса стали пожилые люди, в основном возраста 70-80 лет. Все они страдали тяжелыми недугами - ишемической болезнью сердца, диабетом, болезнью Паркинсона.