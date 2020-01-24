В Україні у трьох людей запідозрили китайський вірус: подробиці

Китайський коронавірус запідозрили в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні у трьох пацієнтів запідозрили коронавірус

Коронавірус з Китаю був запідозрений у трьох українців. Пацієнтів госпіталізували і ретельно обстежили на можливе інфікування штамом коронавіруса 2019-nCoV, який поширився по світу з китайського міста Ухань.

Про це на брифінгу МОЗ розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

За словами чиновниці, 24 січня було розслідувано три випадки підозри на коронавірус. При цьому у двох пацієнтів хвороба не була виявлена, а ще один випадок розслідується. Скалецька додала, що "кожен випадок буде розслідувано та донесено до населення".

На даний момент відомо, що небезпечний штам коронавіруса, що викликає вірусну пневмонію, крім КНР зафіксований ще у восьми країнах - Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі, Південній Кореї, США, Японії, Тайвані,

Непалі.

Брифинґ Міністерства охорони здоров'я щодо китайського коронавірусу ТЕРМІНОВО: МОЗ зафіксувало три підозри на китайський короновірус в Україні. Опубліковано 4 КАНАЛ П'ятниця, 24 січня 2020 р.

Китайська коронавірус запідозрили в Україні (відео: facebook.com/4newkyiv)

Варто відзначити, що в Китаї вже відзвітували про 36 пацієнтів, яких вдалося вилікувати від смертельно небезпечного коронавіруса. На даний момент відомо про зараження 876 осіб, не менше 26 з них померло.

Головними симптомами коронавіруса є:

лихоманка (підвищена температура),

кашель,

ускладнене дихання.

В групу ризику цього штаму вірусу входять літні люди, у яких є важкі захворювання (хвороби серця, діабет, хвороба Паркінсона і так далі). Молоді люди і діти переносять хворобу набагато легше.

Небезпека хвороби полягає в тому, що вірус здатний опускатися до нижніх дихальних шляхів, викликаючи важку вірусну пневмонію, з якою людям похилого віку важче боротися, ніж молодим.