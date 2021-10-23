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В Украине существенно похолодает и вернутся ночные морозы до -5: видеопрогноз

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Суббота 23 октября 2021 21:11
В Украине существенно похолодает и вернутся ночные морозы до -5: видеопрогноз Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет холодная
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, и после вполне теплого периода теперь ощутимо похолодает практически везде. Но в то же время ветер ослабнет, а благодаря влиянию приходящего антициклона осадков почти не будет.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Так, территория страны будет находиться в поле повышенного давления на этих выходных, 24 и 25 октября, а также в первый день новой недели, 26-го.

Дождливо будет только в субботу в южных регионах - в Крыму и Приазовье.

Сила ветра спадет до 5-12 метров в секунду - мощные порывы не ожидаются.

"Обратная сторона медали" антициклональной и ясной погоды заключается в том, что снижение температуры воздуха будет чувствоваться значительнее, особенно в ночное время.

Температура воздуха в целом по Украине в период с 24 по 26 октября будет такая:

  • днем в субботу похолодает до +​​6... +11 градусов, в воскресенье-понедельник до +3... +8 градусов (на юге страны чуть выше: около +​​10... +15 градусов);
  • ночью столбики термометров опустятся до +1... -5 градусов (в южных регионах прогнозируется +3... +8 градусов);
  • в Карпатах ночные морозы будут серьезнее - термометры покажут -6... -9 градусов.

Видео: прогноз погоды в Украине 24-26 октября

Напомним, ранее синоптики в своем прогнозе отмечали, что похолодание в Украине надолго не задержится.

Добавим также, недавно климатолог рассказала, как будет меняться погода в Украине в ближайшие десятилетия.

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