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В Украину движется лютый холод с "минусами": как долго будет непогодить

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Четверг 21 октября 2021 06:20
В Украину движется лютый холод с "минусами": как долго будет непогодить Фото: Погода в Украине принесет похолодание и мороз (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильное похолодание и ночные заморозки на ближайших выходных и в начале следующей недели. Впрочем, о наступлении глубокой осени говорить пока рано - комфортные октябрьские +15 еще вернутся.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшую десятидневку - читайте далее в материале Styler.

Пиком похолодания станут 24-25 октября, когда днем будет +5+9, а ночью до -4 мороза. Но к концу следующей недели, 29-30 октября температура снова повысится, местами до +15+16 днем и +7+8 ночью. Правда, вместе с потеплением могут прийти и дожди.

Смотрите ниже на картах Gismeteo, что будет с погодой в Киеве, Львове, Харькове, Одессе до конца октября.

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Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Какая погода будет сегодня?

А вот четверг, 21 октября, по данным синоптиков, будет самым теплым в ближайшей перспективе. Пятница также порадует теплом, но с запада начнет заходить поток прохладного воздуха. Более существенно температура снизится в субботу, 23 октября. Но настоящий лютый октябрьский холод нас ждет 24-25-го числа.

Сегодня же по стране +13+19, следующая ночь также будет комфортной, с +5+12 градусами. Синоптик Наталка Диденко говорит, что на западе местами вероятны даже +20+22 градуса.

Диденко также предупредила о сильном юго-западном ветре сегодня. А в Укргидрометцентре сделали заявление об опасности из-за штормовых порывов.

"21 октября ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - подтвердили в гидрометцентре.

Смотрите ниже прогноз погоды на пять дней на картах Укргидрометцентра.

В Украину движется лютый холод с &quot;минусами&quot;: как долго будет непогодитьВ Украину движется лютый холод с &quot;минусами&quot;: как долго будет непогодитьВ Украину движется лютый холод с &quot;минусами&quot;: как долго будет непогодитьВ Украину движется лютый холод с &quot;минусами&quot;: как долго будет непогодитьВ Украину движется лютый холод с &quot;минусами&quot;: как долго будет непогодить

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 21 по 25 октября (meteo.gov.ua)

Ранее климатолог рассказала, как будет меняться погода в Украине в ближайшие десятилетия.

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