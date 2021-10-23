В Україні суттєво похолодає і повернуться нічні морози до -5: відеопрогноз
Погода в Україні найближчими днями буде змінюватися, і після доволі теплого періоду тепер відчутно похолодає практично скрізь. Але разом з тим вітер ослабне, а завдяки впливу антициклону опадів майже не буде.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
Так, територія країни перебуватиме в полі підвищеного тиску на цих вихідних, 24 і 25 жовтня, а також в перший день нового тижня, 26-го.
Дощитиме тільки в суботу в південних регіонах - у Криму та Приазов'ї.
Сила вітру спаде до 5-12 метрів на секунду - потужні пориви не очікуються.
"Зворотна сторона медалі" антициклональної та ясної погоди полягає в тому, що зниження температури повітря буде відчуватися значніше, особливо в нічний час.
Температура повітря в цілому по Україні в період з 24 по 26 жовтня буде така:
- вдень у суботу похолодає до +6... +11 градусів, у неділю-понеділок до +3... +8 градусів (на півдні країни трохи вище: близько +10... +15 градусів);
- вночі стовпчики термометрів опустяться до +1... -5 градусів (у південних регіонах прогнозується +3... +8 градусів );
- у Карпатах нічні морози будуть серйознішими - термометри покажуть -6... -9 градусів.
Відео: прогноз погоди в Україні 24-26 жовтня
Нагадаємо, раніше синоптики у своєму прогнозі зазначали, що похолодання в Україні надовго не затримається.
Додамо також, нещодавно кліматолог розповіла, як змінюватиметься погода в Україні в найближчі десятиліття.