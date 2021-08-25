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Летом в Украине будет еще жарче: климатолог ошарашила последствиями

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Среда 25 августа 2021 09:58
Летом в Украине будет еще жарче: климатолог ошарашила последствиями Фото: Погода в Украине будет жарче с каждым летом (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Лето в Украине стало за последние тридцать лет на полтора градуса теплее, и эта тенденция продолжится в будущем. Такое повышение и выше приводит к необратимым последствиям в экосистемах.

Об этом рассказала климатолог, Вера Балабух, пишет glavred.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, август 2021 стал теплее по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Вера Балабух говорит, что такое повышение не связано с активностью Солнца. Дело в человеческой деятельности, одним из последствий которой является выброс парниковых газов.

"Если к этому фактору (человеческому. - Ред.) добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине XXI века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века", - сказала климатолог.

Климатолог добавила, что такое повышение и выше крайне опасно. Примером тому может быть аномально теплая зима прошлого года. Тогда, в 2020-м, средняя годовая температура превысила норму на 2,8 градуса. Когда температура повышается на два градуса и выше, происходят необратимые изменения в экосистемах.

"Тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения. Позже - масштабные пожары", - пояснила эксперт и добавила, что подобное происходит, когда температура воздуха повышается на два и более градуса.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода зимой в Украине, напугав снежными буранами, лютыми морозами и ледяными дождями.

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Погода в Украине климатолог
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