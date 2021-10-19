В Украине существенно подорожает алкоголь: названа причина

В Украине в ближайшее время ожидается существенное подорожание алкогольных напитков. Это связано с увеличением себестоимости производства этилового спирта, которая за три года выросла на 14,7%.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.
В связи с этим предлагается повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь.
Если документ примут, то розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк - на 4,8-8,3%.
Что же касается винодельческой продукции - вина, вермуты, сидр и т.п. - то предложено увеличить цены на 8%-34%.
Цены на игристые вина и слабоалкогольные напитки решили пока не поднимать.
Напомним, в Украине цены на сыр продолжают стремительно расти. По словам сыроделов, увеличение цен необходимо для выживания производства. Но есть и другая проблема, украинцы начинают покупать импортную продукцию, которая дешевле нашей.
Мы также писали о том, что в Украине рекордно подорожало сало. В некоторых торговых точках за сало просят больше, чем за мясо. По словам эксперта по свиноводству Ольги Махно, в Украине в домохозяйствах очень много поголовье было вырезано из-за неприбыльности такого вида бизнеса.