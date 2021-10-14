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В Украине рекордно подорожало сало: какая причина и что будет с ценами дальше

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Четверг 14 октября 2021 21:44
В Украине рекордно подорожало сало: какая причина и что будет с ценами дальше Фото: в Украине подорожало сало (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Цены на сало в Украине подорожали еще больше, и теперь в некоторых торговых точках превышают стоимость мяса. Эксперты объяснили причину резкого подорожания и высказались, стоит ли ожидать удешевления до Нового года.

Об этом говорится в сюжете программы "Вікна" на канале "СТБ".

В Киеве на рынках за кило сала продавцы берут под 100 гривен, а за "генеральское" - с мясной прослойкой - покупателям приходится платить до 300 гривен.

Отмечается, что рост цен на сало стали фиксировать еще весной, но этой осенью они достигают уже рекордных значений.

По словам одной из продавщиц на столичном рынке, сало очень выросло в цене, так как "повысилась цена живого веса, которая стартует от 150 до 180 грн за кг".

Эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольги Махно рассказала, что в Украине в домохозяйствах очень много поголовье было вырезано из-за неприбыльности такого вида бизнеса.

Среди причин называют:

  • рост себестоимости выращивания свиней,
  • повышение цен на зерновые для их корма,
  • высокие тарифы на электроэнергию и газ,
  • подорожание перевозки,
  • дешевый импорт из Европы.

Учитывая подобные тенденции, эксперты прогнозируют и дальнейшее подорожание сала в магазинах и на рынках Украины. Так, продукт к новогодним праздникам может подорожать еще на 5-10%, а весной - вероятен очередной скачок цен.

Напомним, ранее в Госстате рассказали о ценах на продукты в Украине и назвали, что подорожало за год почти на 90%

Ранее мы также писали, что в Украине взлетит в цене хлеб и назвали, сколько будет стоить до конца 2021-го.

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Цены на продукты
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