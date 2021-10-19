В Україні суттєво подорожчає алкоголь: названо причину

У зв'язку з цим пропонується підвищити мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкоголь.

Якщо документ приймуть, то роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зростуть на 8,3%, на віскі, ром і джин - на 8,4%, на коньяк - на 4,8-8,3%.

Що ж стосується виноробної продукції - вина, вермути, сидр тощо - то запропоновано збільшити ціни на 8%-34%.

Ціни на ігристі вина і слабоалкогольні напої вирішили поки не піднімати.