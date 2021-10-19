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В Україні суттєво подорожчає алкоголь: названо причину

Автор: Роман Мирончук

В Україні найближчим часом очікується суттєве подорожчання алкогольних напоїв. Це пов'язано зі збільшенням собівартості виробництва етилового спирту, яка за три роки зросла на 14,7%.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну на сайті Міністерства економіки.

У зв'язку з цим пропонується підвищити мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкоголь.

Якщо документ приймуть, то роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зростуть на 8,3%, на віскі, ром і джин - на 8,4%, на коньяк - на 4,8-8,3%.

Що ж стосується виноробної продукції - вина, вермути, сидр тощо - то запропоновано збільшити ціни на 8%-34%.

Ціни на ігристі вина і слабоалкогольні напої вирішили поки не піднімати.

Нагадаємо, в Україні ціни на сир продовжують стрімко зростати. За словами сироварів, збільшення цін необхідно для виживання виробництва. Але є й інша проблема, українці починають купувати імпортну продукцію, яка дешевша за нашу.

Ми також писали про те, що в Україні рекордно подорожчало сало. У деяких торгових точках за сало просять більше, ніж за м'ясо. За словами експерта зі свинарства Ольги Махно, в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів'я було вирізано через неприбутковість такого виду бізнесу.

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