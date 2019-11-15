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Курс доллара в 2020 году: эксперты дали неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 16:11
Курс доллара в 2020 году: эксперты дали неожиданный прогноз
Курс доллара в Украине в 2020 году (фото: НБУ)

Курс доллара в 2020 году в Украине будет зависеть от различных факторов

В Государственном бюджете Украины на 2020 год, который Верховная Рада приняла 280 голосами в четверг, 14 ноября, указан курс доллара на следующий год, исходя из которого и рассчитывался главный финансовый документ страны. Что ожидать от курса валют - в материале Styler.

Так, эксперты расходятся во мнениях, давая различные, как оптимистические, так и печальные прогнозы, пишет Минфин.

Прогноз от Министерства финансов Украины

В ведомстве назвали курс доллара, заложенный в Госбюджете на 2020 год. Он составляет 27 гривен за один доллар США. Такой довольно оптимистический макроэкономический прогноз дало украинское правительство.

Стоит отметить, что предыдущим прогнозом от Минфина был курс на уровне 28,2 грн/$.

Курс доллара в 2020 году: эксперты дали неожиданный прогноз

Курс доллара в Украине в 2020 году (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Оценки от МВФ

Ранее Международный валютный фонд давал прогноз, что до конца текущего года доллар в Украине будет стоить стоить 26,75 грн/$. В 2020 году курс составит 29,96 грн/$, а в 2021 - вырастет до 30,55 гривен за один доллар США.

Стоит отметить, что 27 грн/$ от министерства финансов - это консервативный прогноз, а вот по "оптимистическому прогнозу" иностранная валюта в 2020 будет стоить гораздо меньше - 24,8 грн/$.

Прогноз от бизнеса

А вот в кругах предпринимателей считают, что доллар в 2020 году будет идти по курсу почти 28 грн. Тем не менее треть опрошенных представителей сферы бизнеса согласны с прогнозом, заложенным в бюджет (27 грн/$).

Стоит отметить, что за принятие государственного бюджета в такой редакции проголосовала партия "Слуга народа" (241 голос), группа "За будущее" (19 голосов), а также внефракционные (20 голосов). Другие фракции не голосовали.

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