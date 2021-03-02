В Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты: открытие уже назвали великим

Под Днепром во время строительства дороги были обнаружены уникальные артефакты - среди них вещи времен казачества, и не только. Находки были недавно представлены Службой автодорог на выставке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Самому старому из раскопанных артефактов - 5 тысяч лет. Эти находки были обнаружены во время строительства трассы на Киев.
Экспонаты совершенно разные по времени - самые младшие - датируются позапрошлым веком. Археологи говорят, что в этих местах испокон веков проходили торговые пути.
Среди находок древние ножи, казацкие кресты и драгоценные монеты
Увидеть выставку можно в течение недели абсолютно бесплатно, а потом экспонаты передадут в музеи.
Экспертизы продолжаются, и ученые пророчат великие открытия.
"С точки зрения реконструкции, образа жизни - это, без преувеличения - уникальные экспонаты", - говорят археологи.
В Днепре нашли уникальные артефакты (видео: ТСН)
Ранее мы писали, что в Тернопольской области раскопали американский самолет времен Второй мировой войны.
Также сообщалось, что в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта. Появилось фото сенсационной находки.