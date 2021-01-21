В Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта: фото сенсационной находки

Археологи нашли зуб мамонта под Черновцами (коллаж: РБК-Украина)

Археологам удалось сделать сенсационную находку в Черновицкой области - зуб мамонта, которому около 300 тысяч лет. Ископаемое было найдено на берегу Днестра во время изучения палеолитической стоянки "Молодова V".

Найденный зуб доказывает, что стоянке гораздо больше лет, чем полагали ученые. Об этом пишет Укринформ.

Археологи раньше считали, что стоянке "Молдова V" 50-60 тысяч лет, но найденный 300-тысячелетний зуб Хазарского мамонта заставил ученых оценить ее по-новому.

"У нас есть останки разных мамонтов. Из того, что уже опубликовано, у нас есть находка так называемого Хазарского мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), его зуб. Это один из предков обычного Шерстистого мамонта, который жил около 300 тысяч лет тому назад. Его нашли вблизи палеолитической стоянки на Днестре Молодова V", - говорит Богдан Ридуш, профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого университета.

Археологи нашли зуб мамонта под Черновцами (фото: ukrinform)

Ученый говорит, что низкий уровень воды в Днестре зимой позволяет проводить исследования именно в это время. В такую пору и был найден зуб, но прошлой зимой. После детальнейшего изучения, ученые наконец-то смогли представить его широкому кругу.

Профессор говорит, что самой известной опорной стоянкой, а на Буковине их несколько, является именно "Молодова V".

"Она (стоянка. - Ред.) находится в долине Днестра. Этот зуб мы нашли прошлой зимой. Уровень водохранилища упал, была также теплая зима, и мы ездили смотреть разрез этой стоянки. Там нашли много интересных останков. Кроме зуба мамонта, мы нашли и несколько зубов лошадей, которым также около 300 тысяч лет. Они отличаются по размерам и по морфологии от нынешних лошадей", - добавил Ридуш.

На Буковине нашли древнейший зуб мамонта и зубы коней (фото: ukrinform)

Ученые пришли к выводу, что найденный зуб сейчас является древнейшей находкой останков мамонта, которые когда-либо находили на территории области.

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