В Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти: відкриття вже назвали великим

Найстарішому з розкопаних артефактів - 5 тисяч років. Ці знахідки були виявлені під час будівництва траси на Київ.

Експонати абсолютно різні за часом - наймолодші - датуються позаминулим століттям. Археологи кажуть, що в цих місцях споконвіку проходили торгові шляхи.

Серед знахідок стародавні ножі, козацькі хрести і дорогоцінні монети

Побачити виставку можна протягом тижня абсолютно безкоштовно, а потім експонати передадуть в музеї.

Експертизи тривають, і вчені пророкують великі відкриття.

"З точки зору реконструкції, способу життя - це, без перебільшення, унікальні експонати", - кажуть археологи.

У Дніпрі знайшли унікальні артефакти (відео: ТСН)