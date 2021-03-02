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В Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти: відкриття вже назвали великим

Автор: Світлана Мащенко

Під Дніпром під час будівництва дороги були виявлені унікальні артефакти - серед них речі часів козаччини, і не тільки. Знахідки були нещодавно представлені Службою автодоріг на виставці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найстарішому з розкопаних артефактів - 5 тисяч років. Ці знахідки були виявлені під час будівництва траси на Київ.

Експонати абсолютно різні за часом - наймолодші - датуються позаминулим століттям. Археологи кажуть, що в цих місцях споконвіку проходили торгові шляхи.

Серед знахідок стародавні ножі, козацькі хрести і дорогоцінні монети

Побачити виставку можна протягом тижня абсолютно безкоштовно, а потім експонати передадуть в музеї.

Експертизи тривають, і вчені пророкують великі відкриття.

"З точки зору реконструкції, способу життя - це, без перебільшення, унікальні експонати", - кажуть археологи.

У Дніпрі знайшли унікальні артефакти (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що у Тернопільській області розкопали американський літак часів Другої світової війни.

Також повідомлялося, що в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта. З'явилося фото сенсаційної знахідки.

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Новини України раскопкиархеологи
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