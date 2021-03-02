В Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти: відкриття вже назвали великим

Під Дніпром під час будівництва дороги були виявлені унікальні артефакти - серед них речі часів козаччини, і не тільки. Знахідки були нещодавно представлені Службою автодоріг на виставці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Найстарішому з розкопаних артефактів - 5 тисяч років. Ці знахідки були виявлені під час будівництва траси на Київ.
Експонати абсолютно різні за часом - наймолодші - датуються позаминулим століттям. Археологи кажуть, що в цих місцях споконвіку проходили торгові шляхи.
Серед знахідок стародавні ножі, козацькі хрести і дорогоцінні монети
Побачити виставку можна протягом тижня абсолютно безкоштовно, а потім експонати передадуть в музеї.
Експертизи тривають, і вчені пророкують великі відкриття.
"З точки зору реконструкції, способу життя - це, без перебільшення, унікальні експонати", - кажуть археологи.
У Дніпрі знайшли унікальні артефакти (відео: ТСН)
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