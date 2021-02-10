В Украине раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны

Раскопками занимались участники ОО "Поиск самолетов в Украине". Речь идет об истребителе "Аэрокобра" Р39, данные про который датируются 7 июля 1944 года.

Кирьянов рассказывает, что в этой местности 14-17 июля 1944 года происходили воздушные бои в рамках Сандомирской операции.

"На месте падения "Аэрокобры" Р39 есть номер самолета. Ранее на месте нашли шильдик с номерами и несколько обломков. По фото определили что это "Аэрокобра"... Нашли место падения и эпицентр на глубине 1-1,5 метра, добрались до обломков. Много гильз "Браунинг" калибром 12.7, а также 37-мм были, части обшивки, железо", - рассказывает эксперт.

Останки американского истребителя (фото: suspilne.media)

По его словам, американцы доставляли в СССР самолеты с белой звездой. А советские власти, дабы не заморачиваться, просто перекрашивали звезду в красный цвет.

Экспертам даже удалось определить траекторию падения. А после мытья проявились надписи на деталях. Теперь из раскопанных останков готовят экспозицию в Музее погибших самолетов.

Под Тернополем раскопали останки американского истребителя (фото: suspilne.media)

Истребитель P-39 "Аэрокобра" был одним из главных американских самолетов, который находился на службе, когда США вступили во Вторую мировую войну. Его использовали на вооружении советские воздушные силы. Интересно, что именно этот истребитель уничтожил больше всего самолетов врага на восточноевропейском фронте.