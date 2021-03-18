В Украине создали уникальный вездеход: ездит по бездорожью и воде

Вездеход оборудован пневмоподвескй, которая гасит колебания, у него максимально низкий центр тяжести и клиренс 58 сантиметров. Также он оснащен блокировкой дифференциалов и трехсторонней системой управления обеими парами колес.

Вездеход Atlas (фото: atlas-atv.com)

При желании клиента вездеход может быть оборудован под любые цели и задачи. Количество пассажиров в нем может быть до 11 человек. В салоне также можно установить носилки.

Вездеход Atlas (фото: atlas-atv.com)

Производители уверяют, что вездеходом может управлять любой, кто водит автомобиль с механической коробкой передач. У него стандартная рулевая система. При этом радиус разворота меньше, чем у легкового автомобиля.

Грузоподъемность Atlas составляет 1500 кг, при этом сам вездеход весит 2200 кг. На суше он может развивать скорость до 60 км/час, на воде - 7 км/час.

На видео видно, как Atlas легко едет по замерзшему озеру, а потом выезжает на лед и продолжает движение.

Вездеход Atlas (видео: YouTube)