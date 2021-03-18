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В Україні створили унікальний всюдихід: їздить по бездоріжжю і воді

Автор: Роман Мирончук

Українська компанія "Атлас" з Дніпра показала в роботі свій прототип всюдихода Atlas, який повинен перевершити свого більш відомого конкурента Sherp. Всюдихід успішно завершив етап випробувань, і перша партія пробних машин знаходиться у виробництві.

Про це повідомляє компанія "Атлас".

Всюдихід обладнаний пневмопідвіскою, яка гасить коливання, у нього максимально низький центр ваги і кліренс 58 сантиметрів. Також він оснащений блокуванням диференціалів і тристоронньою системою управління обома парами коліс.

Всюдихід Atlas (фото: atlas-atv.com)

При бажанні клієнта всюдихід може бути обладнаний під будь-які цілі і завдання. Кількість пасажирів в ньому може бути до 11 осіб. У салоні також можна встановити носилки.

Всюдихід Atlas (фото: atlas-atv.com)

Виробники запевняють, що всюдиходом може керувати хто завгодно, якщо він водить автомобіль з механічною коробкою передач. У нього стандартна рульова система. При цьому радіус розвороту менше, ніж у легкового автомобіля.

Вантажопідйомність Atlas становить 1500 кг, при цьому сам всюдихід важить 2200 кг. На суші він може розвивати швидкість до 60 км/год, на воді - 7 км/год.

На відео видно, як Atlas легко їде по замерзлому озеру, а потім виїжджає на лід і продовжує рух.

Всюдихід Atlas (відео: YouTube)

Нагадаємо, український винахідник з Черкас створив справжній всюдихід, який проїде скрізь.

Раніше українець винайшов унікальний снігохід, який долає замети величиною в 1,5 метра.

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