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Украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ: названа причина

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 17:07
Украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ: названа причина
Тарифы ЖКХ в Украине не снизятся - названа причина (фото: РБК-Украина)

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не снизятся

Тарифы ЖКХ в Украине не будут снижаться заявила министрка финансов Украины Оксана Маркарова. Чиновница добавила, что Минфин и правительство выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ. Данный способ ценообразования тарифов ЖКХ обусловлен также требованием Международного валютного фонда. Об этом Маркарова сообщила в интервью на телеканале "1 + 1".

Премьер-министр Украины Алексей Гончаров в новом проекте деятельности правительства предусматривает уплату комунальных услуг для малоимущих семей в размере не более 15% от дохода. Также определено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Стоимость тарифов ЖКХ снижаться не будет. И причина лежит именно в факторах, влияющих на ценообразование, считает Макарова.

"Вопрос в рыночном образовании тарифов. На природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь - должен помогать через субсидии ", - сообщила Маркарова.

Украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ: названа причина

Тарифы ЖКХ в Украине (фото: РБК-Украина)

Механизм установления цен на газ для населения, продолжила Макарова, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше как людям с низкими доходами, так и людям с высокими доходами.

Кроме этого, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка слишком дорогой.

"Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги", - добавила Маркарова.

Напомним, что ранее суд отказался отменять снижение тарифов на тепло.

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