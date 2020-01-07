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В Україні різко підвищать пенсії: кому дадуть солідну надбавку

STYLERЖиття    07.01.2020 - 10:22
В Україні різко підвищать пенсії: кому дадуть солідну надбавку
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні підвищать вже в січні для деяких категорій одержувачів виплат

Пенсії в Україні вже з січня 2020 року підвищать для деяких категорій українців. У Пенсійному фонді повідомили, що у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня з 4173 до 4723 грн будуть перераховані і держвиплати для непрацюючих пенсіонерів.

Таке підвищення передбачено для категорії пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Внаслідок підвищення зарплати, розмір мінімальної пенсії для названої вище категорії одержувачів виплат складе 40% від зарплати (4723 грн без вирахування податків). Мінімальні виплати збільшаться на 220 грн до 1889,2 грн.

У ПФУ також повідомили, що виплати будуть перераховані автоматично за матеріалами пенсійних справ.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій згідно з новими показниками заробітної плати буде здійснено після звільнення з роботи або припинення ведення підприємницької діяльності.

Тим же пенсіонерам, яким у 2020-му році виповниться 65 років, перерахунок буде здійснено після досягнення цього віку за наявності необхідного стажу роботи.

Нагадаємо, що в Україні планують нову пенсійну реформу, пов'язану з підвищенням пенсійного віку.

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