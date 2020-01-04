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Родителям новорожденных малышей приготовили приятный сюрприз: подробности

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 12:09
Родителям новорожденных малышей приготовили приятный сюрприз: подробности
Сервис "єМалятко" заработал в Украине (фото: pixabay.com)

Украинские родители смогут оформить сразу несколько услуг одним заявлением

В Украине начала работать комплексная услуга "єМалятко", которая значительно упростит жизнь родителей новорожденных малышей. С помощью сервиса можно будет получить сразу до десяти услуг по одному заявлению. Радостной новостью поделился премьер-министр Алексей Гончарук.

Первый тестовый запуск сервиса провели в Харьковском городском перинатальном центре. Родители смогли официально оформить свидетельство о рождении малыша, единоразовую помощь от государства при рождении и другие необходимые документы.

Таким образом, кормящим мамам впервые не придется оставлять малыша, чтобы прописать ребенка или оформить другие документы связанные с его появлением на свет.

"Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на ее воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов", - заявил Гончарук.

Какие услуги предоставляет "єМалятко":

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрации места проживания малыша;
  • назначение помощи при рождении;
  • регистрация новорожденного в электронной системе охраны здоровья;
  • регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения рожденного ребенка, если родители не в браке;
  • определение принадлежности к гражданству Украины;
  • присвоение малышу уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.

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При этом в правительстве пообещали, что к концу января "єМалятко" начнет работать еще в десяти украинских городах, среди которых Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Ровно, Кривой Рог, Львов, Луцк, Винница, Мариуполь.

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Новости Украины Алексей ГончарукєМалятко
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