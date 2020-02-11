В Украине резко поменяется погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине резко изменится в ближайшие несколько дней - после "штормового" периода в страну придет ясная, спокойная и умеренно теплая погода. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Пока же украинцам придется переждать наступление атмосферного фронта, который все еще будет владеть страной 12 февраля. Так, по прогнозу Наталки Диденко, в среду в стране будут доминировать скачки давления, снег и дождь.

Осадки будут от небольших до умеренных, а из-за снижения температуры дождь перейдет в мокрый снег. Кроме того, останется мощный западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами от 15 до 20 м/с.

Температура в течение дня 0... +4, на Юге - от +4 до +7 градусов.

В Киев осадки придут уже после обеда, 11 февраля. И среда 12 числа будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение дня около +2... +3 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра согласны с прогнозом Наталки Диденко, но они уточняют, что 12 февраля на Востоке страны осадки будут довольно мощными.

А вот 13 февраля погода поменяется - в страну придет прояснение, но температура удержится на прежнем уровне - от +1... +5 днем (на Юге +4... +8) до -1... -4 ночью. На протяжение всего дня будет переменная облачность, без осадков, ветер стихнет до 5-10 м/с.

Погода в Украине 12 и 13 февраля (фото: meteo.gov.ua)

14 февраля на День Святого Валентина, температура будет плюс-минус такой же, но в западные области придет циклон с небольшим дождем и мокрым снегом. Сильных порывов ветра не предвидится.

В субботу, 15 февраля, по всей стране снова будет ясно, без сильного ветра и осадков.

Погода в Украине 14 и 15 февраля (фото: meteo.gov.ua)