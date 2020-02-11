В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні різко зміниться в найближчі кілька днів - після "штормового" періоду в країну прийде ясна, спокійна і помірно тепла погода. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Поки ж українцям доведеться перечекати наступ атмосферного фронту, який все ще буде володіти країною 12 лютого. Так, за прогнозом Наталки Діденко, у середу в країні будуть домінувати скачки тиску, сніг і дощ.

Опади будуть від невеликих до помірних, а через зниження температури дощ перейде в мокрий сніг. Крім того, залишиться потужний західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду і поривами від 15 до 20 м/с.

Температура протягом дня 0... +4, на Півдні - від +4 до +7 градусів.

У Київ опади прийдуть вже після обіду, 11 лютого. І середа 12 числа буде вітряна і волога, місцями мокрий сніг і дощ. Температура повітря протягом дня близько +2... +3 градусів.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру згодні з прогнозом Наталки Діденко, але вони уточнюють, що 12 лютого на Сході країни опади будуть досить потужними.

А ось 13 лютого погода зміниться - в країну прийде прояснення, але температура утримається на колишньому рівні - від +1... +5 вдень (на Півдні +4... +8) до -1... -4 вночі. Протягом усього дня буде мінлива хмарність, без опадів, вітер стихне до 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 і 13 лютого (фото: meteo.gov.ua)

14 лютого на День Святого Валентина, температура буде плюс-мінус такою ж, але в західні області прийде циклон з невеликим дощем та мокрим снігом. Сильних поривів вітру не передбачається.

У суботу, 15 лютого, по всій країні буде ясно, без сильного вітру і опадів.

Погода в Україні 14 і 15 лютого (фото: meteo.gov.ua)