Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге страны будет только дождь

Погода в Украине 11 февраля остается холодно, метели и дождь со снегом, но тепло до +6. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны сегодня дожди со снегом, днем +3+6, а ночью -1+2. На севере страны так же, днем +2+4, а ночью 0+2. В центральных областях тоже мокрый снег, днем +3+5, а ночью 0+2.

На востоке страны холоднее, дожди со снегом, днем +2+4, а ночью уже -5-7. В южных областях только дождь, днем +6+9, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня мокрый снег, днем +3+5, а ночью 0+2.

Напомним, в горах сохраняется большая вероятность схода лавин. Вчера на Западе, а также в Винницкой области прошел дождь с мокрым снегом, в Карпатах были сильные осадки и было объявлено штормовое предупреждение.

Вместе с тем, отмечается, что погода в Украине в ближайшие дни будет представлять опасность для жителей страны из-за мощного юго-западного ветра и мокрого снега с дождем.