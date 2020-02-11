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Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     11.02.2020 - 08:00
Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге страны будет только дождь

Погода в Украине 11 февраля остается холодно, метели и дождь со снегом, но тепло до +6. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны сегодня дожди со снегом, днем +3+6, а ночью -1+2. На севере страны так же, днем +2+4, а ночью 0+2. В центральных областях тоже мокрый снег, днем +3+5, а ночью 0+2.

Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

На востоке страны холоднее, дожди со снегом, днем +2+4, а ночью уже -5-7. В южных областях только дождь, днем +6+9, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня мокрый снег, днем +3+5, а ночью 0+2.

Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в горах сохраняется большая вероятность схода лавин. Вчера на Западе, а также в Винницкой области прошел дождь с мокрым снегом, в Карпатах были сильные осадки и было объявлено штормовое предупреждение.

Вместе с тем, отмечается, что погода в Украине в ближайшие дни будет представлять опасность для жителей страны из-за мощного юго-западного ветра и мокрого снега с дождем.

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