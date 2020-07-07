В Украине резко подскочили цены на топливо: сколько стоит заправка на АЗС

В Украине с 3 по 6 июля значительно увеличились цены на топливо. Бензин на заправках подорожал примерно на 20 копеек за литр, а в некоторых местах и вовсе на 50 копеек.

Средняя цена бензина и дизеля выросла на 40-50 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

Цены в WOG

Цены на все топливо увеличились на 50 копеек;

За А-92 и дизельное топливо теперь надо отдать до 24,49 гривны за литр.

За бензин А-95 - 25,49 гривны за литр.

Цены в "БРСМ-Нафта"

Стоимость всего бензина увеличилась на 20 копеек.

Дизельное топливо теперь стоит на 25 копеек дороже.

Цены в Glusco

Здесь стоимость топлива выросла в среднем на 40 копеек за литр.

За бензин А-92 нужно заплатить 20,05 гривны за литр.

За А-95 - 22,95 гривны за литр.

За дизельное топливо - 21,95 гривны за литр.

Также за выходные на 30 копеек выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.

Изменение цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 на 6 июля 2020 года (Инфографика:enkorr.ua)

Напомним, эксперты поделились прогнозами касательно курса доллара.

Ранее на популярном украинском курорте взвинтили цены. В Кирилловку в июле начали пребывать все больше, и больше людей и местные жители решили этим воспользоваться.