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На популярном украинском курорте взвинтили цены: украинцы возмущены

STYLERЖизнь    07.07.2020 - 14:26
На популярном украинском курорте взвинтили цены: украинцы возмущены
Отдых в Кирилловке (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

На популярном украинском курорте цены становятся очень высокими

На популярном курорте Азовского моря - Кирилловке очень подскочили цены для туристов. В место отдыха в июле начинает пребывать все больше, и больше людей и местные жители решили этим воспользоваться.

Как сообщает блогер Евгений Панюта в своем блоге, номер с одной комнатой, кухней, ванной и балконом обошелся ему 700 гривен в сутки. Жилье находится не на первой линии, до моря нужно идти к пешком.

Сам блогер сообщает, что в прошлом году цены на номера были дороже и стартовали от 1200 гривен за номер. Но вот подписчики Евгения его оптимизма не разделяют и пишут, что за такое жилье стоимость слишком высокая.

Отдых в Кириллловке становится дорогим (YouTube)

В комментариях люди пишут, что за такие цены можно отдохнуть в Турции или Болгарии. Также украинцы считают, что это жилье таких денег не стоит.

  • Как бы цена элитного турецкого курорта! На берегу Эгейского моря, золотые пески.
  • Задрали цены на жилье. Это дает свои плоды. Сидят без отдыхающих!
  • Египет, Тунис, Турция намного лучше отдых и дешевле, за такие цены на жилье пусть сами там селятся.
  • 400 гривен красная цена вашему номеру. А учитывая наплыв отдыхающих - 300 гривен - потолок.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.

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