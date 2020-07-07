На популярном украинском курорте взвинтили цены: украинцы возмущены

Отдых в Кирилловке (Скриншот с YouTube)

На популярном украинском курорте цены становятся очень высокими

На популярном курорте Азовского моря - Кирилловке очень подскочили цены для туристов. В место отдыха в июле начинает пребывать все больше, и больше людей и местные жители решили этим воспользоваться.

Как сообщает блогер Евгений Панюта в своем блоге, номер с одной комнатой, кухней, ванной и балконом обошелся ему 700 гривен в сутки. Жилье находится не на первой линии, до моря нужно идти к пешком.

Сам блогер сообщает, что в прошлом году цены на номера были дороже и стартовали от 1200 гривен за номер. Но вот подписчики Евгения его оптимизма не разделяют и пишут, что за такое жилье стоимость слишком высокая.

Отдых в Кириллловке становится дорогим (YouTube)

В комментариях люди пишут, что за такие цены можно отдохнуть в Турции или Болгарии. Также украинцы считают, что это жилье таких денег не стоит.

Как бы цена элитного турецкого курорта! На берегу Эгейского моря, золотые пески.

Задрали цены на жилье. Это дает свои плоды. Сидят без отдыхающих!

Египет, Тунис, Турция намного лучше отдых и дешевле, за такие цены на жилье пусть сами там селятся.

400 гривен красная цена вашему номеру. А учитывая наплыв отдыхающих - 300 гривен - потолок.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.