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Упадет или поднимется: эксперты поделились прогнозами касательно курса доллара

STYLERЖизнь    05.07.2020 - 15:10
Упадет или поднимется: эксперты поделились прогнозами касательно курса доллара
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара может повести себя иначе, нежели раньше

Курс доллара в Украине 2020 на прошлой неделе оставался стабильным. Однако со следующей ситуация может измениться. Эксперты поделись своими прогнозами, которые существенно отличаются друг от друга.

Есть вероятность, что пока в Нацбанке остается старая команда топ-менеджеров - доллар будет оставаться в промежутке 26,8 - 27,5 за гривну. Об этом сообщил Олег Пендзин, передает издание "Сегодня".

Однако Андрей Шевчишин утверждает, что на следующей неделе наличный курс не опустится ниже 27 и не поднимется выше 27,5 гривен за доллар из-за инвестиций регулятора на межбанке.

"Но многое будет зависеть от того, с какой скоростью будут развиваться события. В зависимости от этого курс может оказаться и выше 27,5 грн/доллар", - отметил Шевчишин.

Олександр Охрименко, напротив, уверен, что из-за избытка валюты в стране курс вернется в коридор 26,5-27 гривен за доллар. Эксперт заявил: "От смены руководства Нацбанка здесь мало что зависит, разве что регулятор начнет подчистую выкупать валюту на межбанке, создавая дефицит и повышая курс. Но девальвация гривни вызовет рост цен, раскрутит инфляцию, это не нужно никому".

Некоторые эксперты советуют продавать валюту тем людям, которые успели выгодно преобрести ее зимой, когда курс упал до 23,3 гривен за доллар. При этом есть и те, кто советует не торопиться и подождать с продажей валют.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 гривен за доллар.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Курс доллара
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