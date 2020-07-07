В Україні різко підскочили ціни на паливо: скільки коштує заправка на АЗС

В Україні з 3 по 6 липня значно збільшилися ціни на паливо. Бензин на заправках подорожчав приблизно на 20 копійок за літр, а в деяких місцях і зовсім на 50 копійок.

Середня ціна бензину і дизеля виросла на 40-50 копійок за літр. Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95", повідомляє enkorr.

Ціни в WOG

Ціни на все паливо збільшилися на 50 копійок;

За А-92 і дизельне паливо тепер треба віддати до 24,49 гривні за літр.

За бензин А-95 - 25,49 гривні за літр.

Ціни в "БРСМ-Нафта"

Вартість всього бензину збільшилася на 20 копійок.

Дизельне паливо тепер коштує на 25 копійок дорожче.

Ціни в Glusco

Тут вартість палива зросла в середньому на 40 копійок за літр.

За бензин А-92 потрібно заплатити 20,05 гривні за літр.

За А-95 - 22,95 гривні за літр.

За дизельне паливо - 21,95 гривні за літр.

Також за вихідні на 30 копійок зросли ціни на всі паливо в мережі Mango, Amic і UPG.

Зміна цін на бензини і дизельне паливо на АЗС з 3 на 6 липня 2020 року (Інфографіка:enkorr.ua)

Нагадаємо, експерти поділилися прогнозами щодо курсу долара.

Раніше на популярному українському курорті підняли ціни. У Кирилівку в липні почали перебувати все більше, і більше людей і місцеві жителі вирішили цим скористатися.