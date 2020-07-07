В Украине резко подскочили цены на топливо: сколько стоит заправка на АЗС

На заправках наблюдается повышение стоимости топлива
В Украине с 3 по 6 июля значительно увеличились цены на топливо. Бензин на заправках подорожал примерно на 20 копеек за литр, а в некоторых местах и вовсе на 50 копеек.
Средняя цена бензина и дизеля выросла на 40-50 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.
Цены в WOG
Цены в "БРСМ-Нафта"
Цены в Glusco
Также за выходные на 30 копеек выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.
Изменение цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 на 6 июля 2020 года (Инфографика:enkorr.ua)
Напомним, эксперты поделились прогнозами касательно курса доллара.
Ранее на популярном украинском курорте взвинтили цены. В Кирилловку в июле начали пребывать все больше, и больше людей и местные жители решили этим воспользоваться.