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В Украине резко подскочили цены на топливо: сколько стоит заправка на АЗС

Вторник 07 июля 2020 обновлено 17:57
В Украине резко подскочили цены на топливо: сколько стоит заправка на АЗС
Цены на бензин в Украине подскочили вверх (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На заправках наблюдается повышение стоимости топлива

В Украине с 3 по 6 июля значительно увеличились цены на топливо. Бензин на заправках подорожал примерно на 20 копеек за литр, а в некоторых местах и вовсе на 50 копеек.

Средняя цена бензина и дизеля выросла на 40-50 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

Цены в WOG

  • Цены на все топливо увеличились на 50 копеек;
  • За А-92 и дизельное топливо теперь надо отдать до 24,49 гривны за литр.
  • За бензин А-95 - 25,49 гривны за литр.

Цены в "БРСМ-Нафта"

  • Стоимость всего бензина увеличилась на 20 копеек.
  • Дизельное топливо теперь стоит на 25 копеек дороже.

Цены в Glusco

  • Здесь стоимость топлива выросла в среднем на 40 копеек за литр.
  • За бензин А-92 нужно заплатить 20,05 гривны за литр.
  • За А-95 - 22,95 гривны за литр.
  • За дизельное топливо - 21,95 гривны за литр.

Также за выходные на 30 копеек выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.

В Украине резко подскочили цены на топливо: сколько стоит заправка на АЗС

Изменение цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 на 6 июля 2020 года (Инфографика:enkorr.ua)

Напомним, эксперты поделились прогнозами касательно курса доллара.

Ранее на популярном украинском курорте взвинтили цены. В Кирилловку в июле начали пребывать все больше, и больше людей и местные жители решили этим воспользоваться.

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