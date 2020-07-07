В Україні різко підскочили ціни на паливо: скільки коштує заправка на АЗС

На заправках спостерігається підвищення вартості палива
В Україні з 3 по 6 липня значно збільшилися ціни на паливо. Бензин на заправках подорожчав приблизно на 20 копійок за літр, а в деяких місцях і зовсім на 50 копійок.
Середня ціна бензину і дизеля виросла на 40-50 копійок за літр. Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95", повідомляє enkorr.
Ціни в WOG
Ціни в "БРСМ-Нафта"
Ціни в Glusco
Також за вихідні на 30 копійок зросли ціни на всі паливо в мережі Mango, Amic і UPG.
Зміна цін на бензини і дизельне паливо на АЗС з 3 на 6 липня 2020 року (Інфографіка:enkorr.ua)
Нагадаємо, експерти поділилися прогнозами щодо курсу долара.
Раніше на популярному українському курорті підняли ціни. У Кирилівку в липні почали перебувати все більше, і більше людей і місцеві жителі вирішили цим скористатися.