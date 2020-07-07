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В Україні різко підскочили ціни на паливо: скільки коштує заправка на АЗС

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:57
В Україні різко підскочили ціни на паливо: скільки коштує заправка на АЗС
Ціни на бензин в Україні підскочили вгору (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На заправках спостерігається підвищення вартості палива

В Україні з 3 по 6 липня значно збільшилися ціни на паливо. Бензин на заправках подорожчав приблизно на 20 копійок за літр, а в деяких місцях і зовсім на 50 копійок.

Середня ціна бензину і дизеля виросла на 40-50 копійок за літр. Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95", повідомляє enkorr.

Ціни в WOG

  • Ціни на все паливо збільшилися на 50 копійок;
  • За А-92 і дизельне паливо тепер треба віддати до 24,49 гривні за літр.
  • За бензин А-95 - 25,49 гривні за літр.

Ціни в "БРСМ-Нафта"

  • Вартість всього бензину збільшилася на 20 копійок.
  • Дизельне паливо тепер коштує на 25 копійок дорожче.

Ціни в Glusco

  • Тут вартість палива зросла в середньому на 40 копійок за літр.
  • За бензин А-92 потрібно заплатити 20,05 гривні за літр.
  • За А-95 - 22,95 гривні за літр.
  • За дизельне паливо - 21,95 гривні за літр.

Також за вихідні на 30 копійок зросли ціни на всі паливо в мережі Mango, Amic і UPG.

В Україні різко підскочили ціни на паливо: скільки коштує заправка на АЗС

Зміна цін на бензини і дизельне паливо на АЗС з 3 на 6 липня 2020 року (Інфографіка:enkorr.ua)

Нагадаємо, експерти поділилися прогнозами щодо курсу долара.

Раніше на популярному українському курорті підняли ціни. У Кирилівку в липні почали перебувати все більше, і більше людей і місцеві жителі вирішили цим скористатися.

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