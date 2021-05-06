В Украине резко подорожал основной продукт питания: есть на каждом столе

В Украине стремительно дорожает хлеб. Только за последний год его стоимость увеличилась на 12,5%. Тенденция роста цены не прекращается.

"Независимо от ситуации на мировом рынке с ценой пшеницы хлеб в Украине дорожает каждый месяц на 1-1,5%. И если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", – сообщил экономист.

Эксперт сообщил, что пока на мировом рынке растет цена пшеницы, хлеб в Украине будет продолжать дорожать. Ситуация не изменится до июня 2021 года.

Пендзин предполагает, что если урожай пшеницы будет хороший - цена хлеба может снизиться.

"На мировом рынке цены на пшеницу растут, но они будут расти приблизительно до июня 2021 года. В июне, я прогнозирую, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ожидать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене", – сказал экономист.