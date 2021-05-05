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В Украине может подорожать популярный фрукт: любят почти все

Новина українською → Среда 05 мая 2021 13:05
В Украине может подорожать популярный фрукт: любят почти все Фото: в Украине могут подорожать бананы (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине могут сильно подорожать бананы. Эти фрукты любит большинство украинцев за их вкус и доступность. Дело в том, что страна Эквадор, из которой они поставляются, переживает сильные трудности.

Об этом сообщает издание FreshPlaza.

Эквадор в последнее время пережил ряд потрясений, из-за которых фруктовая промышленность под угрозой.

Протесты 2019 года заставили правительство перенести столицу в другой город. Не обошла стороной страну и пандемия COVID-19, которая поставила Эквадор на грань гуманитарной катастрофы.

Также извержение вулкана Сангай подкосило ситуацию в стране.

В результате экспорт бананов из Эквадора существенно упал, что в свою очередь повлияет на цену продукции.

Отметим, что на рынке Азии цена на бананы уже подскочила в полтора раза, в Европе – на 25%. В Украине рост составил всего 9%, но вполне возможно, что в ближайшее время цена на популярный фрукт взлетит вверх.

К слову, Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов на мировом рынке.

Мы ранее сообщали, что в Украине этим летом стоит ожидать повышения цен на продукты питания. Они будут значительно выше, чем в этот же период прошлого года.

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