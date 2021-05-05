В Украине летом резко подорожают продукты: что больше всего взлетит в цене

В Украине этим летом стоит ожидать повышения цен на продукты питания. Они будут значительно выше, чем в этот же период прошлого года.

Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"Очевидно, ежегодно, начиная с лета, цены на продукты питания снижаются. Это касается молочки, яиц, мяса, фруктов нового урожая — цены на все это будут уменьшаться, хотя они не выйдут на уровень прошлого года", — сказал он.

Эксперт рассказал, что рост цен связан с поднявшейся стоимостью топлива.

"Очевидно, что мы имеем проблему, связанную с тем, что рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — сказал он.

Отметим, что ранее эксперты предупреждали, что весной сильно подскочат цены на мясо, яйца и молочную продукцию в Украине. Также будут дорожать прошлогодние овощи, так как запасы урожая на складах почти подошли к концу.

Также подорожает существенно и сливочное масло, поскольку это наиболее молокосодержащий продукт.